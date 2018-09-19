Среда, 19 Сентября 2018 года
08:42:50 МСК

Volkswagen Jetta с 600-сильным мотором разогнали до 340 км/ч

Техника

Автомобиль смог побить собственный рекорд

Солт-Лейк-Сити, США, 19 сентября 2018, 07:52 — REGNUM  Автомобиль Volkswagen Jetta, модифицированный компанией THR Manufacturing, установил на высохшем солёном озере Бонневилль (штат Юта, США) рекорд скорости 338,2 км/ч. Об этом 18 сентября сообщил портал CNET.

Таким образом, машина побила собственный рекорд, установленный ранее (335,5 км/ч).На Jetta от THR Manufacturing 2019 года установлен 2-литровый турбированный двигатель, мощность которого оставляет 600 л.с. Отмечается, что для того, чтобы установить рекорд, автомобиль получил не только доработку двигателя, но и иные изменения, касающиеся подвески, колес и коробки передач.

Читайте также: Фото: компания Audi представила в США электрокроссовер E-tron

Напомним, компания Volkswagen собирается в будущем выпустить модель Jetta GLI, на которой будет также установлен 2-литровый двигатель. Однако, его показатель мощности будет скромнее — около 220 л.с.

Читайте ранее в этом сюжете: Акции Tesla упали на новостях об открытии дела против компании

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить