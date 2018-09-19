Volkswagen Jetta с 600-сильным мотором разогнали до 340 км/ч

Солт-Лейк-Сити, США, , 07:52 — REGNUM Автомобиль Volkswagen Jetta, модифицированный компанией THR Manufacturing, установил на высохшем солёном озере Бонневилль (штат Юта, США) рекорд скорости 338,2 км/ч. Об этом 18 сентября сообщил портал CNET.

Таким образом, машина побила собственный рекорд, установленный ранее (335,5 км/ч).На Jetta от THR Manufacturing 2019 года установлен 2-литровый турбированный двигатель, мощность которого оставляет 600 л.с. Отмечается, что для того, чтобы установить рекорд, автомобиль получил не только доработку двигателя, но и иные изменения, касающиеся подвески, колес и коробки передач.

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Напомним, компания Volkswagen собирается в будущем выпустить модель Jetta GLI, на которой будет также установлен 2-литровый двигатель. Однако, его показатель мощности будет скромнее — около 220 л.с.

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