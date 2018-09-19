Рынок люксовых авто в России продолжает сокращаться

Москва, , 07:22 — REGNUM Согласно данным аналитиков, в августе 2018 года в России было продано 118 автомобилей класса люкс. По сравнению с августом 2017 года продажи упали на 1%, падение отмечается второй месяц подряд. Об этом 18 сентября сообщило агентство «Автостат».

Безусловным лидером этого сегмента авторынка рынка остаётся модель Mercedes-Benz Maybach S-Class, на которую приходится около 50% продаж. В топ-5 вошли также такие марки, как Maserati (23 ед.), Bentley (14 ед.), Lamborghini (14 ед.), Rolls-Royce (3 ед.), Ferrari (1 ед.) и Aston Martin (1 ед.).

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Напомним, в июле 2018 года продажи люксовых машин в России упали на 7%. Эксперты отмечают, что в период с января по август 2018 года в нашей стране было продано 938 автомобилей такого класса, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

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