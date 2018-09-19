Китай готовится к запуску скоростной железной дороги до оазиса Дуньхуан

Ланьчжоу, Китай, , 04:43 — REGNUM Скоростные поезда свяжут город-оазис Дуньхуан в провинции Ганьсу на северо-востоке Китая с городом Ланьчжоу, столицей провинции, а первый поезд стартует примерно 20 сентября, сообщает 18 сентября агентство Синьхуа.

Дуньхуан больше всего известен своим гротом Могао, озером Полумесяцем и Поющим барханом. Поездка между двумя городами займет около восьми часов, что на пять часов меньше, чем на обычном поезде. Билет в одну сторону будет стоить от 324 до 518 юаней.

Новая железная дорога состоит из двух секций — скоростной ветки от Дуньхуана до промежуточной станции Цзяюйгуань в рамках скоростной линии Ланьчжоу — Урумчи, а также скоростной ветки Цзяюйгуань — Дуньхуан секции дуньхуанской железной дороги, сообщили в компании China Railway Lanzhou Group Co., Ltd.

Напомним, что Дуньхуан являлся одним из ключевых пунктов древнего шелкового пути. Теперь же он стал развиваться в качестве туристического центра после начала осуществления китайской инициативы «Нового шелкового пути». На 2017 год Дуньхуан посетило более 9 млн. туристов, что на 12,3% выше, чем годом ранее.

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