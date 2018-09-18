Вторник, 18 Сентября 2018 года
18:41:58 МСК

В Канаде строят серию арктических патрульных кораблей для ВМС

Техника

Канадские ВМС должны получить пять патрульных кораблей арктической зоны

Оттава, 18 сентября 2018, 18:29 — REGNUM  На верфи канадской судостроительной компании Halifax Shipyard торжественно спущен на воду первый из пяти патрульных кораблей типа Arctic Offshore Patrol Ship для арктической зоны, заказанных для ВМС Канады, сообщает 18 сентября интернет-портал dambiev.

Корабль получил название HMCS Harry DeWolf, он будет передан флоту в 2019 году. Это самый крупный корабль, построенный в Канаде за последние 50 лет.

Серия из пяти прибрежных кораблей AOPS (Arctic Offshore Patrol Ship) была заказана в начале 2015 года. С их помощью ВМС Канады намерены расширить свои возможности в арктической зоне.

Корабли 103-метровой длины с экипажем из 65 человек оснащаются вертолетной площадкой и двумя катерами, вооружены 25-мм артустановкой и предназначены для контроля за исключительной экономической зоной государства, ведения разведки и посково-спасательных операций в арктических широтах.

Читайте ранее в этом сюжете: Американский лагерь в «Русской Арктике» может уйти в океан

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба за Арктику
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить