Назван топ-5 самых распространённых в России автомобилей из ЕС

Москва, , 15:58 — REGNUM Аналитики назвали пятёрку самых распространённых в России автомобилей, выпущенных производителями Евросоюза. Список составлялся по состоянию на 1 июля 2018 года, он был опубликован 18 сентября на сайте агентства «Автостат».

Всего в российском автопарке числится 8,23 млн автомобилей, произведённых в Евросоюзе. Отмечается, что 40% данного сегмента принадлежит французским компаниям Renault и Volkswagen.

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В модельном рейтинге первое место занимает Renault Logan (654,5 тыс. ед.), второе — Volkswagen Polo (430,9 тыс. ед.). Третья строчка досталась Skoda Octavia (380,6 тыс. ед.). В топ-5 также вошли Volkswagen Passat (368,2 тыс. ед.) и Opel Astra (355,3 тыс. ед.).

Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых распространённых в России иномарок по состоянию на 1 июля 2018 года. В топ-5 вошли такие автомобили, как Ford Focus, Toyota Corolla, Hyundai Solaris, Kia Rio и Renault Logan.

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