Фото: компания Audi представила в США электрокроссовер E-tron

Сан-Франциско, США, , 15:13 — REGNUM Бренд Audi представил в Сан-Франциско (штат Калифорния, США) серийную версию электрокроссовера E-tron. Фотографии электромобиля были опубликованы 18 сентября на портале The Verge.

https://twitter.com/verge/status/1041899637307858944

На рынок США автомобиль поступит в 2019 году, начальная цена машины там составит $74,8 тыс. За эти деньги покупатель получит электрокар, мощность силовой установки которого составит 355 л.с. В случая включения функции дополнительной мощности автомобиль она сможет выдать 402 л.с.

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Напомним, до 100 км/ч автомобиль будет разгоняться менее, чем за 6 сек. При этом компания заявляет, что запас его хода составит 400 км.

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