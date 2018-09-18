В Германии начал курсировать первый в мире поезд на водородном топливе

Бремен, Германия, , 15:07 — REGNUM Первый в мире поезд на водородных топливных элементах, который разработала французская корпорация Alstom, запущен в Германии. Он начал курсировать по Нижней Саксонии с 17 сентября и соединил города Бремерферд, Куксхафен, Бремерхафен и Букстехуде, сообщает Deutsche Welle.

На крыше экспресса Coradia iLint установлены два резервуара с водородом и топливные элементы, которые преобразуют водород непосредственно в электрическую энергию с помощью двух электродвигателей. Вместо углекислого газа, сажи и мелкой пыли водородные двигатели выбрасывают только водяной пар.

Состав движется почти бесшумно, при этом он может развивать скорость до 140 км/ч. Одной заправки будет достаточно, чтобы преодолеть расстояние от 800 до 1000 км с одним баком.

Уже в ближайшие годы количество таких поездов увеличится. Ожидается, что к 2021 году Alstom поставит ещё 14 новых составов. Со временем правительство Германии намерено заменить все дизельные поезда.