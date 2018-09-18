В отношении BMW, Daimler и Volkswagen начато антимонопольное расследование

Брюссель, , 14:53 — REGNUM Еврокомиссия начала расследование в отношении компаний BMW, Daimler и Volkswagen, заподозрив их в «антиэкологическом» сговоре. Об этом 18 сентября сообщила немецкая газета Handelsblatt.

В Еврокомиссии подозревают, что все вышеперечисленные автопроизводители могли обладать соответствующими технологиями очистки выбросов автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями, но не спешили реализовывать их, осуществив сговор в нарушение антимонопольного законодательства. Отмечается, что на данный момент у Еврокомиссии нет достаточных доказательств виновности компаний. Срок окончания расследования не назван.

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Напомним, в июле 2018 года в СМИ Германии появилась информация о том, что компании концерна Volkswagen совместно с автопроизводителями BMW и Daimler осуществили сговор, в рамках которого они совместно определяли условия производства систем очистки выхлопных газов автомобилей, цены и моменты, связанные с установкой таких систем в машины.

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