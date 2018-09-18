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Видео: Skoda выпустила новый тизер «заряжённого» кроссовера Kodiaq

Техника

Автомобиль с эмблемой RS получит 20-дюймовые колёсные диски

Млада-Болеслав, Чехия, 18 сентября 2018, 14:14 — REGNUM  Чешская компания Skoda выпустила новый тизерный ролик «заряженной версии» кроссовера Kodiaq, который будет представлен на предстоящем автосалоне в Париже. Видео было выложено 17 сентября на официальном YouTube-канале компании.

Автопроизводитель сообщил, что автомобиль будет оборудован 20-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками. Также машина получит 17-дюймовые тормозные диски.

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Напомним, под капотом Skoda Kodiaq RS будет установлен двигатель мощностью 236 л.с. (176 кВт). 120-й Парижский автосалон пройдёт в период с 4 по 14 октября 2018 года.

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