Что купить вместо Lada Vesta? Составлен топ-5 лучших подержанных иномарок

Москва, , 12:23 — REGNUM Автоэксперты составили топ-5 седанов вторичного рынка России, стоимость которых находится на уровне стоимости Lada Vesta. Список был опубликован 17 сентября на портале «ВладТайм».

Отмечается, что имея на руках сумму, достаточную для приобретения базовой версии Lada Vesta (584 тыс. рублей), можно стать обладателем Toyota Camry 2007 года выпуска. Если автолюбитель может позволить себе приобрести более дорогие комплектации отечественного автомобиля, то он сможет купить и такие машины, как Cadillac CTS (2008), Jaguar XF (2011), BMW 730i (2008) и Infiniti M35 (2008).

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Напомним, ранее ИА REGNUM опубликовало рейтинг самых популярных автомобилей в городах-миллионниках. Первую строчку заняла модель Kia Rio, вторую — Lada Vesta, на третьей позиции оказалась Lada Granta. В топ-5 также вошли Datsun on-DO и Hyundai Solaris.

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