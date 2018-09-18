Составлен рейтинг самых популярных машин в городах-миллионниках

Москва, , 10:31 — REGNUM Аналитики составили рейтинг самых популярных автомобилей в городах-миллионниках России, список был составлен на основе продаж в период с января по август 2018 года. Об этом 17 августа сообщило агентство «Автостат».

Модель Kia Rio заняла первое место в семи городах (Москва, Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа и Челябинск), Lada Vesta стала самым популярным автомобилем в трёх городах (Самара, Воронеж, Красноярск). Другая модель «АвтоВАЗа» — Lada Granta вышла на первую позицию в двух городах-миллионниках (Пермь, Волгоград). Автомобиль Datsun on-DO и Hyundai Solaris разделили первое место в двух Омске и Новосибирске. Volkswagen Polo лидирует на рынке Санкт-Петербурга.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что машины отечественной марки Lada являются самыми популярными на вторичном авторынке России. На втором месте по популярности находятся автомобили Toyota, на третьем — Nissan.

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