Россия отменила льготы на импорт автокомпонентов для промышленной сборки

Москва, , 08:50 — REGNUM Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) согласовал отмену Россией льгот на импорт автокомпонентов для промышленной сборки, сообщает на сайте ЕЭК.

Так, соответствующие ставки таможенных пошлин решено привести в соответствие с обязательствами России во Всемирной торговой организации (ВТО).

«Россия будет применять одинаковые ставки ввозных таможенных пошлин для автокомпонентов, ввозимых в режиме «для промышленной сборки», а также в обычном режиме для иных целей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ставки должны быть увеличены на 3−10%.

Напомним, льготные условия импорта автомобильных компонентов для локализованной промышленной сборки действовали с 2005 года. Они были введены соответствующим распоряжением правительства РФ.

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