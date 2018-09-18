Вторник, 18 Сентября 2018 года
09:15:34 МСК

Россия отменила льготы на импорт автокомпонентов для промышленной сборки

Техника

Ставки должны быть увеличены на 3-10%

Москва, 18 сентября 2018, 08:50 — REGNUM  Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) согласовал отмену Россией льгот на импорт автокомпонентов для промышленной сборки, сообщает на сайте ЕЭК.

Так, соответствующие ставки таможенных пошлин решено привести в соответствие с обязательствами России во Всемирной торговой организации (ВТО).

«Россия будет применять одинаковые ставки ввозных таможенных пошлин для автокомпонентов, ввозимых в режиме «для промышленной сборки», а также в обычном режиме для иных целей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ставки должны быть увеличены на 3−10%.

Напомним, льготные условия импорта автомобильных компонентов для локализованной промышленной сборки действовали с 2005 года. Они были введены соответствующим распоряжением правительства РФ.

Читайте также: Россия оспаривает пошлины США в ВТО — Минэкономразвития

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить