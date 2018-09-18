Россия отменила льготы на импорт автокомпонентов для промышленной сборки

Москва, 18 сентября 2018, 08:50 — REGNUM Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) согласовал отмену Россией льгот на импорт автокомпонентов для промышленной сборки, сообщает на сайте ЕЭК.
Так, соответствующие ставки таможенных пошлин решено привести в соответствие с обязательствами России во Всемирной торговой организации (ВТО).
«Россия будет применять одинаковые ставки ввозных таможенных пошлин для автокомпонентов, ввозимых в режиме «для промышленной сборки», а также в обычном режиме для иных целей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ставки должны быть увеличены на 3−10%.
Напомним, льготные условия импорта автомобильных компонентов для локализованной промышленной сборки действовали с 2005 года. Они были введены соответствующим распоряжением правительства РФ.
Читайте также: Россия оспаривает пошлины США в ВТО — Минэкономразвития