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Кибепространственная ЭКСПО — 2018 стартовала в Китае

Техника

На ЭКСПО представлены достижений в области кибербезопасности, технологических инноваций и промышленного развития, сообщил представитель Киберпространственной администрации КНР Тан Синь

Чэнду, Китай, 18 сентября 2018, 06:25 — REGNUM  Киберпространственная ЭКСПО — 2018 открылась 17 сентября в столице провинции Сычуань городе Чэнду, куда съехались участники от более чем 100 организаций, сообщает агентство Синьхуа.

На ЭКСПО представлены достижений в области кибербезопасности, технологических инноваций и промышленного развития, сообщил представитель Киберпространственной администрации КНР Тан Синь. Выставка стала частью Недели кибербезопасности — 2018 в Китае, которая продлится с 17 по 22 сентября.

Согласно докладу, опубликованному в августе 2018 года Китайским информационным центром сети интернет, количество пользователей интернета в Китае составило 802 млн человек при наличии 5,44 млн интернет-сайтов в китайском сегменте сети.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшие мировые интернет-гиганты вроде Microsoft, Amazon, Alibaba намерены создать в Шанхае инновационные центры в области искусственного интеллекта.

Читайте ранее в этом сюжете: Мировые технологические гиганты создадут инновационные центры в Шанхае

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Кибербезопасность и киберпреступность
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