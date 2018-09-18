Мировые технологические гиганты создадут инновационные центры в Шанхае

Шанхай, Китай, , 06:03 — REGNUM Microsoft, Amazon, Alibaba и ряд других международных технологических гигантов анонсировали создание инновационных центров исследования в области искусственного интеллекта в Шанхае в рамках проходящей в настоящее время Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2018, сообщает 17 сентября агентство Синьхуа.

Платформа защищенных облачных сервисов Amazon Web Services (AWS), принадлежащая Amazon.com, аноснировала создание исследовательского института в Шанхае, который станет первым в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вице-президент AWS Свами Сивасубраманиан отметил, что некоторые китайские компании вроде TuSimple или CreditX, использующие технологии машинного обучения, будут помогать этом деле. Компания Microsoft, в свою очередь, также сообщила о создании инновационных исследовательских центров в области искусственного интеллекта в Шанхае.

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Напомним, что на развитие технологий искусственного интеллекта китайские власти выделяют немалые суммы денег. В том числе создается благоприятная инфраструктура и законодательная база для привлечения крупнейших западных интеллектуальных центров для ускорения технологического развития.

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