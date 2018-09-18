Вторник, 18 Сентября 2018 года
07:31:52 МСК

Мировые технологические гиганты создадут инновационные центры в Шанхае

Техника

Microsoft, Amazon и Alibaba объединят усилия

Шанхай, Китай, 18 сентября 2018, 06:03 — REGNUM  Microsoft, Amazon, Alibaba и ряд других международных технологических гигантов анонсировали создание инновационных центров исследования в области искусственного интеллекта в Шанхае в рамках проходящей в настоящее время Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2018, сообщает 17 сентября агентство Синьхуа.

Платформа защищенных облачных сервисов Amazon Web Services (AWS), принадлежащая Amazon.com, аноснировала создание исследовательского института в Шанхае, который станет первым в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вице-президент AWS Свами Сивасубраманиан отметил, что некоторые китайские компании вроде TuSimple или CreditX, использующие технологии машинного обучения, будут помогать этом деле. Компания Microsoft, в свою очередь, также сообщила о создании инновационных исследовательских центров в области искусственного интеллекта в Шанхае.

Читайте также: Китай вложит $15,7 млрд в программы по развитию искусственного интеллекта

Напомним, что на развитие технологий искусственного интеллекта китайские власти выделяют немалые суммы денег. В том числе создается благоприятная инфраструктура и законодательная база для привлечения крупнейших западных интеллектуальных центров для ускорения технологического развития.

Читайте ранее в этом сюжете: Microsoft хочет развивать искусственный интеллект вместе с Китаем

Читайте развитие сюжета: Кибепространственная ЭКСПО — 2018 стартовала в Китае

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Искусственный интеллект
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить