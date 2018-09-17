Южная Корея проведет испытания ракеты-носителя с новым двигателем

Сеул, , 20:39 — REGNUM Южная Корея планирует провести испытательный запуск ракеты-носителя с новым двигателем собственного производства. Испытание проводится в рамках проекта по созданию трёхступенчатой ракеты-носителя Korea Space Launch Vehicle-2 (KSLV-2), сообщает южнокорейские новостной портал Yonhap 16 сентября.

Испытание двигателя пройдет в конце октября. Он будет установлен на одноступенчатую ракету-носитель, которая будет запущена из космического центра Наро, расположенного в провинции Чолла-намдо. Полёт ракеты продлится около 10 минут, в течение которых будет проводиться контроль работы двигателя, систем управления и других агрегатов. Ракета достигнет высоты около 100 километров, а затем будет затоплена в международных водах между южнокорейским островом Чечжу и японским островом Окинава.

В случае успешного испытания, пять таких двигателей будут установлены на новую ракету KSLV-2, запуск которой предварительно намечен на 2021 год. KSLV-2 станет первой ракетой-носителем, полностью спроектированной и построенной в Республике Корея.