В Санкт-Петербурге спустят на воду новую подлодку с ракетами «Калибр»

Санкт-Петербург, , 17:07 — REGNUM Судостроительная компания «Адмиралтейские верфи» 20 сентября 2018 года проведет торжественную церемонию спуска на воду новой дизель-электрической подводной лодки «Кронштадт» проекта 677 «Лада», сообщает 17 сентября пресс-служба предприятия.

Уточняется, что субмарина построена для ВМФ России. Две аналогичные лодки «Кронштадт» и «Великие Луки» были заложены в 2005 и 2006 годах, но постройка была заморожена и возобновилась в 2013 году. Субмарины проекта 677 «Лада» обладают низким уровнем шумности и высокой степенью автоматизации. Их главным вооружением являются крылатые ракеты «Калибр» в 10 установках вертикального пуска и шесть 533-мм торпедных аппаратов.

Дизель-электрические подлодки проекта 677 «Лада» предназначены для уничтожения подводных лодок, надводных кораблей и судов противника, защиты военно-морских баз, морских коммуникаций и морского побережья, а также для ведения разведки.

Как сообщало ИА REGNUM, первая субмарина этой серии Б-585 «Санкт-Петербург» с 2010 года находится в опытной эксплуатации ВМФ России. Следующие подлодки этой серии построены с учетом этого опыта.

Читайте ранее в этом сюжете: Корабль Балтфлота «Перекоп» завершил переход по СМП