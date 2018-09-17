Британское потрясение от «Урагана»: эта система уже не должна шокировать

Москва, , 11:38 — REGNUM Реактивная система залпового огня «Ураган» принята на вооружение более 40 лет и уже не должна никого шокировать, в мире давно существуют более мощные РСЗО, отметил в понедельник, 17 сентября, военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя публикацию в газете The Sun о «потрясении» от демонстрации работы системы «Ураган».

Ранее The Sun сообщила, что демонстрация работы системы «Ураган» на учениях «Восток-2018» «леденит кровь». Работу машины журналисты назвали «впечатляющей», особенно отметил ее простоту, надежность и скорость выстрелов.

Британское издание The Sun известно своей «желтизной» и довольно поверхностными суждениями. Это же можно сказать и о материале о реактивных системах залпового огня «Ураган».

Эта система принята на вооружение ещё в 1975 году. Кого-либо шокировать или удивлять она уже, в общем-то, не должна. Конечно, это достаточно разрушительное и неприятное оружие для противника, но в мире давно созданы и более дальнобойные, и мощные системы залпового огня.

Что касается «Урагана», то одна пусковая установка способна запустить 16 неактивных снарядов калибром 220 мм на дальность до 35 800 метров.