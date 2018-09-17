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Команды «КАМАЗа» уступили первое место МАЗу на авторалли «Амуль-Хазар-2018»

Техника

Команды преодолели по пустыне Каракумы 1571 километров пути

Набережные Челны, Татария, 17 сентября 2018, 11:05 — REGNUM  Обе команды «КАМАЗ-мастер», принимавшие участие в ралли «Амуль-Хазар-2018» в Туркмении, уступили победу белорусскому экипажу МАЗа, сообщает 17 сентября пресс-служба российского автопроизводителя.

«Последний, пятый этап прошёл до населённого пункта Аваза и состоял из 247 километров. В зачёте грузовиков победу в нём одержал белорусский экипаж во главе с Сергеем Вязовичем на МАЗе», — говорится в сообщении.

Вязович на две секунды опередил экипаж Айрата Мардеева, победив в пятом, заключительном этапе среди грузовиков и в генеральной классификации ралли. Второе-третье места с одинаковым временем, уступив лидеру 20 мин 39 сек, разделили экипажи «КАМАЗ-мастера», возглавляемые Айратом Мардеевым и Дмитрием Сотниковым.

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В белорусских СМИ отметили, что команда «МАЗ-СПОРТавто» стала победителем международного ралли-рейда впервые. Напомним, ралли-рейд Turkmen Desert Race прошёл с 11 по 15 сентября. Общая протяженность трассы составила 1571 км, большая часть пути проходила через пустыню Каракумы. Гонка с участием ведущих мировых экипажей была организована по инициативе президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в целях развития и популяризации автоспорта.

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Ралли, автогонки, автопробеги
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