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В РКЦ «Прогресс» обсудили создание новых систем космического мониторинга

Техника

Представители заказчиков подтвердили востребованность спутников

Самара, 17 сентября 2018, 10:39 — REGNUM  Совет Главных конструкторов ракетно-космического центра «Прогресс» рассмотрел вопросы разработки новых космических аппаратов «Ресурс-ПМ» — для дистанционного зондирования земли и «Ресурс-П» — для наблюдения за земной поверхностью, сообщает 17 сентября пресс-служба предприятия.

Совещание прошло на прошлой неделе. В нем приняли участие врио генерального директора РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов, заместитель гендиректора по автоматическим космическим комплексам и системам госкорпорации «Роскосмос» Михаил Хайлов, а также представители предприятий и организаций-соисполнителей, представители ФГУП «ЦНИИмаш», тематических заказчиков и Роскосмоса.

Отмечается, что на встрече обсуждалось состояние работ по созданию аппарата «Ресурс-ПМ», а также вопросы изготовления комплектующих для него. Выступившие представители заказчиков подтвердили востребованность новой космической системы.

На заседании были рассмотрены текущие вопросы по изготовлению космических аппаратов «Ресурс-П» № 4 и 5, которые пополнят группировку гражданских средств наблюдения за земной поверхностью, а также состояние дел по созданию радиолокационного космического комплекса «Обзор-Р».

Ракетно-космический центр «Прогресс» — одно из ведущих ракетно-космических предприятий в России и мире в области создания и эксплуатации ракет-носителей и космических аппаратов

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Космические полеты, аппараты и исследования
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