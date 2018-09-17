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Россия и Казахстан обсудили совместные проекты космических спутников

Техника

Также стороны обсудили создание свободной экономической зоны

Москва, 17 сентября 2018, 08:36 — REGNUM  Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обсудил с заместителем премьер-министра Казахстана Аскаром Маминым проекты по созданию спутников связи, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Сообщается, что помимо обсуждения перспектив сотрудничества в сфере космических спутников, стороны также обсудили вопросы создания специальной экономической зоны в городе Байконыр. Предполагается, что эта зона поможет привлечь в город инвестиции. Кроме того, Рогозин и Мамин обсудили перспективы развития космодрома «Байконур» и порядок работы межправительственной комиссии по космодрому.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября российский посол в Казахстане Алексей Бородавин и глава национальной компании Kazakh Invest Сапарбек Туякбаев обсудили создание свободной экономической зоны на территории комплекса «Байконур». Отмечается, что в ходе переговоров стороны также обсудили экономическое сотрудничество в рамках ЕАЭС.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан и Россия планируют создать СЭЗ на Байконуре

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