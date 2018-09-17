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Ученые из Нидерландов создали робота-дрозофилу

Техника

Это поможет лучше исследовать членистоногих

Амстердам, 17 сентября 2018, 04:44 — REGNUM  Группа ученых из Нидерландов создала робота-дрозофилу, который способен повторять все маневры живой мухи, сообщает журнал Science.

Сообщается, что вес робота-насекомого составил около 30 граммов. Крылья такой кибердрозофилы длиной около 33 сантиметров, при полете робот может развивать скорость до 25 километров в час. Ученые объясняют смысл создания такого робота тем, что это поможет лучше исследовать членистоногих и усовершенствовать летательные аппараты.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне группа японских инженеров из университета Тохоку представила летающий роботизированный шланг, который должен помочь тушить пожары в труднодоступных местах. Сам робот-шланг удерживается в воздухе за счет направленной вниз водяной струи.

Читайте ранее в этом сюжете: Японский летающий робот-шланг выручит пожарных

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Робототехника
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