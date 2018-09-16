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В Японии набирают популярность мобильные медицинские телеприложения

Техника

В Японии набирают популярность мобильные приложения, через которые можно получать медицинские консультации онлайн

Токио, 16 сентября 2018, 18:00 — REGNUM  В Японии стали популярны приложения для электронных устройств, через которые можно связаться с врачом и получить онлайн консультацию. Это стало распространяться с недавними нововведениями в системе государственного страхования, которое теперь действует и на удаленные услуги.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», в приложениях будет вся информация о здоровье пациента, его истории болезни и больничные карты. Эта возможность была предоставлена Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, которое последние годы активно занималось продвижением дистанционных медицинских технологий. Министерство считает, что это поможет уменьшить очереди в больницах, а также помочь людям, которые по тем или иным причинам не могут посетить больницу. Программой уже пользуются 650 медицинских учреждений по всей Японии.

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Зарубежная хроника
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