В Японии набирают популярность мобильные медицинские телеприложения

Токио, , 18:00 — REGNUM В Японии стали популярны приложения для электронных устройств, через которые можно связаться с врачом и получить онлайн консультацию. Это стало распространяться с недавними нововведениями в системе государственного страхования, которое теперь действует и на удаленные услуги.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», в приложениях будет вся информация о здоровье пациента, его истории болезни и больничные карты. Эта возможность была предоставлена Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения, которое последние годы активно занималось продвижением дистанционных медицинских технологий. Министерство считает, что это поможет уменьшить очереди в больницах, а также помочь людям, которые по тем или иным причинам не могут посетить больницу. Программой уже пользуются 650 медицинских учреждений по всей Японии.