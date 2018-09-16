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В США разработали робота-ребенка для студентов-медиков

Техника

Представители Gaumard Scientific считают, что тренировки с роботом помогут студентам подготовиться к взаимодействию с маленькими пациентами

Майами, США, 16 сентября 2018, 12:41 — REGNUM  Американская компания Gaumard Scientific представила робота HAL S2225, который является моделью пятилетнего ребенка, сообщает пресс-служба компании.

HAL S2225 разработан для помощи в обучении медиков. В представленной модели реализованы реалистичные системы человеческого организма: зрительная, дыхательная, кровеносная и другие. С роботом можно провести ряд медицинских тестов, во время которых он будет имитировать поведение ребенка, который не всегда выполняет указания врача.

Представители Gaumard Scientific считают, что тренировки с роботом помогут студентам подготовиться к взаимодействию с маленькими пациентами.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе сотрудники Люксембургского университета представили робота, который поможет в терапии аутизма у детей.

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Медицина
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