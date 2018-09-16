Google добавит на карты городов данные о качестве воздуха

Лос-Анджелес, США, , 09:31 — REGNUM Компании Google и Aclima соберут данные о состоянии воздуха в городах по всему миру, сообщает The Inhabitat 14 сентября.

Компания Google заключила соглашение с американской компанией Aclima, занимающейся изготовлением датчиков для оценки качества воздуха. Такие датчики будут установлены на машинах Google, которые используются компанией в рамках проекта Street View.

Проект Street View был запущен в 2007 году. Автомобили Google, оборудованные панорамными камерами, сделали снимки достопримечательностей разных городов по всему миру. Эти снимки были привязаны к картам Google Maps.

Теперь автомобили будут оборудованы не только камерами, но и датчиками, которые соберут пробы воздуха и определят его состав. Полученные данные также будут связаны с картографическим сервисом Google и позволят определить состояние воздуха не только в разных городах мира, но и в разных районах каждого города.

В Google считают, что сервис может заинтересовать не только простых пользователей, но и строительные компании. Они смогут учитывать данные о качестве воздуха при выборе районов для застройки.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября южнокорейская компания Samsung Electronics объявила о разработке нового мессенджера для ОС Android совместно с Google.