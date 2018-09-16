В Австрии запустят контактно-аккумуляторные поезда

Вена, , 08:59 — REGNUM Немецкая компания Siemens Mobility и австрийский железнодорожный оператор ÖBB представят контактно-аккумуляторный поезд на выставке InnoTrans 2018 в Берлине, сообщает Railway Technology 12 сентября.

Поезд, разработанный немецкой компанией для австрийской государственной железнодорожной компании, получил название Desiro ML Cityjet Eco.

Новая разработка представляет собой контактно-аккумуляторную модель электропоезда. Локомотив будет оборудован аккумуляторными батареями, что позволит использовать электропоезд на неэлектрифицированных участках железной дороги. При питании от сети поезд сможет развивать скорость до 140 км/ч, при работе от аккумулятора — до 120 км/ч. В аккумуляторах будут использоваться литий-титанатные батареи, срок службы которых составляет 15 лет.

Пилотный поезд будет представлен на выставке в Берлине в сентябре. Ввод в эксплуатацию новых поездов на австрийских железных дорогах запланирован на вторую половину 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября министр железнодорожного сообщения Пакистана Рашид Ахмед заявил, что сеть железных дорог Пакистана будет серьезно расширена при помощи китайских предприятий.