Шахтеры на севере Китая получили доступ к связи 4G на глубине 500 метров

Ухань, Китай, , 04:56 — REGNUM Скоростная сеть связи 4G была проведена на глубину 500 метров в железорудной шахте компании Wuhan Iron and Steel Group. в китайской провинции Хубэй с целью увеличения эффективности добычи, сообщает 16 сентября агентство Синьхуа.

«Шахтеры должны иметь возможность отправлять фотографии и голосовые сообщения из-под земли через сеть 4G для получения инструкций и решения проблем, координируясь таким образом с центром управления», — заявил инженер добывающей компании Chengchao mining Сунь Баопин, добавив, что более совершенная связь может быть полезной для предупреждения экстренных ситуаций.

Большая часть китайских шахт используют сильно устаревшую технологию 2G для подземных коммуникаций, что на сегодняшний день не отвечает потребностям, заявил Сунь. В настоящее время сети 4G уже покрыли три тоннеля на шахте, существенно увеличивая эффективность добычи, отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая потребовали усилить надзор над производственной безопасностью на угольных шахтах в провинции Гуйчжоу на юго-западе страны после взрыва на угольной шахте Цзимуцзя.

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