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«СтанкоМашСтрой» привез станки на международную выставку

Техника

Пензенская компания представила на выставке три вида станков собственного производства

Чикаго, США, 15 сентября 2018, 15:20 — REGNUM  Российская станкостроительная компания «СтанкоМашСтрой» представила свою продукцию на машиностроительной выставке IMTS 2018 в США, сообщает пресс-служба компании.

С 11 по 15 сентября в американском городе Чикаго штата Иллинойс проходит 32-ая Международная выставка производственных технологий IMTS 2018. На выставке представлены более 15 тыс. станков от 2,5 тыс. предприятий.

Единственным участником выставки из России стала компания «СтанкоМашСтрой». Пензенская компания представила на выставке три вида станков собственного производства: универсальный токарно-винторезный станок, станок с ЧПУ и современный токарный обрабатывающий центр.

Также представители компании приняли участие в конференциях и семинарах, проходящих на полях выставки. Участие в IMTS 2018 позволило сотрудникам российского предприятия познакомиться с опытом станкостроительных заводов всего мира, а также провести переговоры с потенциальными клиентами и партнерами.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа пресс-служба Союза машиностроителей России сообщила, что на базе Ковровского электромеханического завода во Владимирской области будет создано новое станкостроительное предприятие по выпуску киберзащищенных высокоточных станков.

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Машиностроение
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