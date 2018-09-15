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ВВС США заключили контракт на поставку «челюстной» системы связи

Техника

Размещение устройства на зубах позволяет блокировать внешний шум, а сама челюстная кость служит резонатором, который усиливает звуковой сигнал

Калифорния, США, 15 сентября 2018, 12:14 — REGNUM  Военно-воздушные силы США заключили контракт с компанией Sonitus Technologies на изготовление системы связи, использующей челюстную кость, сообщает пресс-служба Sonitus Technologies.

Американская компания разрабатывает новую систему связи, которая крепится на нижней челюсти. Такое решение позволяет добиться передачи сигнала в самых тяжелых условиях.

Испытания новой технологии проводились в тяжелых условиях, в том числе под водой и во время свободного полета. Размещение устройства на зубах позволяет блокировать внешний шум, а сама челюстная кость служит резонатором, который усиливает звуковой сигнал.

Генеральный директор Sonitus Technologies Питер Хадрович заявил, что экспериментальная система задаст новые стандарты связи и позволит получить преимущество вооруженным силам США.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября министр ВВС США Хизер Уилсон заявила, что американские ВВС намерены закупать только новейшие истребители пятого поколения.

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