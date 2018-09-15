Южная Корея спустила на воду подводную лодку собственного производства

Сеул, , 11:23 — REGNUM 14 сентября в Южной Корее состоялся спуск на воду новой подводной лодки водоизмещением более 3000 тонн. Ей присвоено имя корейского борца за независимость Ан Чхан Хо.

Церемония спуска на воду состоялась на верфи Окпо, принадлежащей концерну Daewoo. Как сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap, подводная лодка относится к среднему классу, оснащена дизель-электрической двигательной установкой и будет способна выполнять стратегические задачи. Кроме того, в отличие от предыдущих подводных лодок, находящихся в составе ВМФ, новая построена без иностранной помощи с использованием корейского оборудования и материалов. Экипаж подводной лодки составит 50 человек, длина — 83.3 метра, ширина — 9.6 метров. Стоимость — 900 млн долларов. Подводная лодка войдёт в состав ВМФ в 2020 году после прохождения испытаний. Кроме того, ведётся постройка ещё двух лодок из этого проекта Чанбого III.