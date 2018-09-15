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АвтоВАЗ представил модель LADA Largus для инвалидов

Техника

Стоимость такого автомобиля составит от 980 тысяч рублей

АвтоВАЗ представил модель LADA Largus для инвалидов
Valera N. Trubin
Lada Largus

Санкт-Петербург, 15 сентября 2018, 10:24 — REGNUM  Специальную «инвалидную» модификацию универсала LADA Largus представил на выставке «ИнваЭкспо. Общество для всех» в Москве, которая посвящена технике для инвалидов, АвтоВАЗ. Об этом 15 сентября сообщает портал «Автоновости дня».

Как сообщает информационный портал, в основу модели легла семиместная версия LADA Largus. Автомобиль оснащен специальной надстройкой со смотровыми окнами, для лучшего обзора пассажира-инвалида и легковыдвигающимся специальным пандусом для посадки-высадки пассажира-колясочника. Также четыре колясочных фиксатора и ремень безопасности, обеспечат надежную фиксацию пассажира с ограниченными физическими возможностями.

«Инвалидная» модель LADA Largus уже прошла тестирование и сертификацию, и готовится к выпуску на рынок ограниченной серией. Стоимость такого автомобиля составит от 980 тысяч рублей.

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