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В Китае заложили крупнейшие в мире суда для перевозки контейнеров

Техника

Китайский судостроительный гигант начал строительство двух кораблей, которые смогут нести более 23 тыс. стандартных контейнеров

Пекин, 15 сентября 2018, 09:55 — REGNUM  Китайская государственная судостроительная корпорация начала строительство двух самых больших кораблей в мире для перевозки контейнеров, сообщает China Daily 14 сентября.

Издание сообщает, что в июле 2018 года китайский судостроительный гигант начал строительство двух кораблей, которые смогут нести более 23 тыс. стандартных контейнеров.

Длина судов составит 400 метров, ширина — 61,3 метра. Каждое судно сможет нести 220 тыс. тонн груза. Эти характеристики делают заложенные суда самыми крупными в мире.

Главный проектировщик новых судов, Ю Лай из Шанхайского института, рассказал об особенностях конструкции контейнеровозов. Ю Лай сообщил, что новые суда продемонстрируют крайне высокий уровень автоматизации, безопасности и экологической эффективности. Для эксплуатации каждого из судов потребуется команда лишь из 30 человек, а максимальная расчетная скорость составит около 41 км. в час.

«В прошлом мы следовали за другими, а теперь — вышли вперед», — добавил Ю Лай.

Отметим, что действующими крупнейшими контейнеровозами являются шесть судов, которые построены в Южной Корее. Они способны нести около 21,400 контейнеров.

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Экономика Китая
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