Японией отложен запуск корабля к МКС

Токио, , 01:54 — REGNUM Запуск Японией тяжелой ракеты H-IIB с беспилотным космическим кораблем Kounotori7 не состоялся 15 сентября, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований.

Старт был намечен на утро 15 сентября: аппарат должен был доставить на МКС оборудование и другой груз. Причина срыва запуска носит технический характер.

Отметим, что Япония не в первый раз отменяет старт H-IIB, который первоначально планировалось совершить 11 сентября. Когда состоится полет, не сказано.

Напомним, Япония — одна из 14 стран, участвующих в проекте МКС. На международной станции есть несколько сегментов: российский экипаж из трех человек работает в своем сегменте. В американском сегменте работают четыре астронавта: по времени — пропорционально вкладам в строительство станции. На долю Японии приходится 13%.

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