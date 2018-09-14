Серийное производство пистолета Лебедева запустят в Ижевске в 2019 году

Ижевск, , 23:36 — REGNUM На базе АО «Ижевский механический завод» (ИМЗ, входит в концерн «Калашников») в 2019 году запустят серийное производство пистолета Лебедева. Об этом заявил управляющий директор компании Александр Гвоздиков.

Изделие будет выпускаться по новым технологиям, сообщает ИА «Удмуртия». Под выпуск оружия уже заказано новое оборудование, выделен «серьезный блок инвестиций».

«Оно будет отвечать потребительским свойствам, как основного заказчика по теме боевого стрелкового оружия, так и направления гражданско-стрелкового оружия. И только посредством современных технологий и технической базы мы этот проект обязательно осуществим», — заверил Гвоздиков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в марте запуск серийного производства пистолета Лебедева на ИМЗ анонсировал концерн «Калашников».

Новый пистолет Лебедева (ПЛ), который сконструирован под патрон 9×19 мм, предназначен для замены пистолета Макарова в силовых структурах. Пистолет позволяет на ощупь определить наличие патрона в патроннике, а также использовать боеприпасы нештатной длины.

Отмечалось, что будет минимизировано влияние человеческого фактора на качество изделия в связи с запуском нового оборудования.

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