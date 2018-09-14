Борисов: ВМФ России будет получать корабли с вертолетным авиакрылом

Москва, , 17:21 — REGNUM Корабли с вертолетным авиакрылом нужны российскому ВМФ и будут строиться в нужных количествах, заявил 14 сентября журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

При этом он подчеркнул, что более конкретное решение по классу кораблей должны принять военные, однако уже сейчас ясно, что вертолетоносцы востребованы в условиях конфликтов определенного типа.

«Все зависит от военных — им решать, какой класс кораблей соответствует той или иной стратегии развития Вооруженных сил. Я думаю, вертолетоносцы для определенного типа конфликтов востребованы, и они будут строиться в необходимом количестве», — сказал российский вице-премьер и напомнил, что недавно сданный флоту большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен» строился именно как вертолетоносец, и возможна постройка целой серии аналогичных кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что корабли-вертолетоносцы «в чистом понимании этого слова» в России строить не планируется, но универсальные десантные корабли (УДК) с вертолетным крылом есть в программе кораблестроения.

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