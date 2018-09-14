Экипаж КАМАЗа держится в лидерах ралли «Амуль-Хазар-2018»

Ашхабад, , 13:22 — REGNUM По результатам третьего этапа гонки «Амуль-Хазар-2018», которая на этой неделе проходит в Туркмении, экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под руководством Айрата Мардеева выдвинулся на первое место в классе грузовиков, сообщает 14 сентября пресс-служба челнинского предприятия.

Отмечается, что команда КАМАЗа показала общее время в пути — 10:30:05. Второе место генеральной классификации после третьего этапа занимает команда минского автозавода под руководством Сергея Вязовича (10:41:16), третье — «камазовцы» под руководством Дмитрия Сотникова (10:44:21).

«Экипаж Мардеева находится сейчас на третьей строчке в таблице абсолютного зачёта, уступая лишь двум представителям легкового зачёта — каталонцу Нани Роме и чеху Мирославу Заплеталу», — говорится в сообщении.

Пресс-атташе команды «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин сообщил, что впереди у команд два полноценных дня гонки. Сегодня спортсменов ожидает 245-километровый этап до Гамышля, завтра — 234 километра до Туркменбаши и торжественный финиш ралли на берегу Каспийского моря.

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