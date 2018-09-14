«Уралвагонзавод» показал кадры с военных учений в Алжире

Нижний Тагил, Свердловская область, , 11:50 — REGNUM Масштабные маневры с применением техники российского производства прошли на территории Алжира в начале этой недели. Кадры с наступлением и огневым подавлением сил противника продемонстрировали 14 сентября на странице «Уралвагонзавода» Вконтакте.

«В кадры сюжета попала и техника УВЗ. Смотрим, как алжирские военные применили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А. И как «в наступление» идет танк Т-90С», — говорится в подписи к видео.

Показанные огнеметные системы «Солнцепёк» обеспечили огненное прикрытие первому орудию во время условного наступления. Массированный обстрел полностью подавил «оборону противника», она была прорвана и погребена под шквалом сплошного огня.

Добавим, что после демонстрации мощи «Солнцепёков» в Ираке, боевая машина стала популярна во всем мире, в результате российские предприятия получили крупные заказы на эти системы со стороны других стран.

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