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«Ростех» готов помочь Индонезии в борьбе со стихийными бедствиями

Техника

Российская корпорация предложила Индонезии технологии для борьбы со стихийными бедствиями

Москва, 14 сентября 2018, 10:32 — REGNUM  Российская государственная корпорация «Ростех» готова предоставить Индонезии технологии для борьбы со стихийными бедствиями, сообщает Antaranews.

Для борьбы со стихийными бедствиями «Ростех» продвигает разнообразную линейкой продуктов, начиная с медикаментов и хранилищ, до высокотехнологичного медицинского, новейшего диагностического и терапевтического оборудования, беспилотных летательных аппаратов для мониторинга с воздуха и вездеходов.

«Пытаясь ответить на растущие потребности Индонезии в этой области, наши продукты могут стать хорошим решением. «Ростех» готов организовывать поставки в различные регионы как можно скорее», — заявил директор департамента международного сотрудничества и региональной политики компании «Ростех» Виктор Кладов.

«Мы также готовы обсудить различные формы удобного для наших партнеров сотрудничества, в том числе оплату в местной валюте», — добавил он.

Российская корпорация «Ростех», созданная в 2007 году, оказывает содействие в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции гражданского и военного назначения.

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