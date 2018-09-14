«Ростех» готов помочь Индонезии в борьбе со стихийными бедствиями

Москва, , 10:32 — REGNUM Российская государственная корпорация «Ростех» готова предоставить Индонезии технологии для борьбы со стихийными бедствиями, сообщает Antaranews.

Для борьбы со стихийными бедствиями «Ростех» продвигает разнообразную линейкой продуктов, начиная с медикаментов и хранилищ, до высокотехнологичного медицинского, новейшего диагностического и терапевтического оборудования, беспилотных летательных аппаратов для мониторинга с воздуха и вездеходов.

«Пытаясь ответить на растущие потребности Индонезии в этой области, наши продукты могут стать хорошим решением. «Ростех» готов организовывать поставки в различные регионы как можно скорее», — заявил директор департамента международного сотрудничества и региональной политики компании «Ростех» Виктор Кладов.

«Мы также готовы обсудить различные формы удобного для наших партнеров сотрудничества, в том числе оплату в местной валюте», — добавил он.

Российская корпорация «Ростех», созданная в 2007 году, оказывает содействие в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции гражданского и военного назначения.