ВПК России «закрыл» вопрос поставок украинских запчастей

Москва, , 09:52 — REGNUM Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) полностью преодолел зависимость от украинских комплектующих для военной техники, заявил вице-премьер Юрий Борисов. Об этом сообщает 14 сентября телеканал «Звезда».

По словам Борисова, на сегодняшний день все украинские комплектующие заменены на отечественные аналоги. В частности, вице-премьер отметил, что российские предприятия «закрыли» вопрос с поставками двигателей для вертолетов и турбинных установок и редукторов для некоторых классов боевых кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота 2014 года на Украине киевские власти пошли на обострение отношений с Москвой. В том числе пострадало и военно-экономическое сотрудничество между двумя странами. В частности, украинская компания «Мотор Сич» полностью прекратила поставки в Россию малоразмерных газотурбинных двигателей для крылатых ракет и для вертолетной техники.

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