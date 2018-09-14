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ВПК России «закрыл» вопрос поставок украинских запчастей

Техника

Речь о поставках двигателей для вертолетов и турбинных установок и редукторов для некоторых классов боевых кораблей

ВПК России «закрыл» вопрос поставок украинских запчастей
Иллюстрация: Kremlin.ru
На вертолётном заводе «Роствертол»

Москва, 14 сентября 2018, 09:52 — REGNUM  Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) полностью преодолел зависимость от украинских комплектующих для военной техники, заявил вице-премьер Юрий Борисов. Об этом сообщает 14 сентября телеканал «Звезда».

По словам Борисова, на сегодняшний день все украинские комплектующие заменены на отечественные аналоги. В частности, вице-премьер отметил, что российские предприятия «закрыли» вопрос с поставками двигателей для вертолетов и турбинных установок и редукторов для некоторых классов боевых кораблей.

Как сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота 2014 года на Украине киевские власти пошли на обострение отношений с Москвой. В том числе пострадало и военно-экономическое сотрудничество между двумя странами. В частности, украинская компания «Мотор Сич» полностью прекратила поставки в Россию малоразмерных газотурбинных двигателей для крылатых ракет и для вертолетной техники.

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Военно-промышленный комплекс
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