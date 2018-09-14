Длина китайских железных дорог выросла на 145,6% за сорок лет

Пекин, , 08:35 — REGNUM Китайская железнодорожная сеть формата «четыре горизонтальные и четыре вертикальные скоростные линии» почти полностью завершена, что делает Китай первой страной в мире, которая обладает завершенной эксплуатируемой сетью скоростных железных дорог, сообщает 14 сентября газета «Жэньми жибао».

Согласно докладу Государственного бюро статистики Китая, общая протяженность железнодорожных линий Китая составляла на конец 2017 года 127 тыс. км, что составляет 145,6% от показателя 1978 или 2,3% прироста длины магистралей в год. Длина китайских скоростных железнодорожных магистралей составляет 25,2 тыс. км, что больше, чем у кого-либо в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае одобрен проект строительства железнодорожного тоннеля через пролив Хайнань между китайскими провинциями Гуанчжоу и Хайнань.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае окончательно утвержден проект тоннеля под проливом Хайнань