Пятница, 14 Сентября 2018 года
06:42:24 МСК

В Челябинске появился памятник РСЗО «Град»

Техника

Памятник открыт к 100-летию со дня рождения Александра Ганичева

Челябинск, 14 сентября 2018, 05:37 — REGNUM  Памятник реактивной системе залпового огня «Град» появился в Советском районе Челябинска, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Град» установлен у челябинского подразделения российского НПО «Сплав» — предприятия, выпускающего РСЗО на базе одного из цехов Челябинского автоматно-механического завода.

Памятник открыт к 100-летию со дня рождения Александра Ганичева — советского конструктора, создателя реактивных систем залпового огня. При его непосредственном участии разработано более десяти РСЗО, в том числе «Град», «Прима», «Ураган», «Смерч».

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале открыли памятник герою, погибшему в Чечне

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Монументальная скульптура
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить