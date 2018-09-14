В Челябинске появился памятник РСЗО «Град»

Челябинск, , 05:37 — REGNUM Памятник реактивной системе залпового огня «Град» появился в Советском районе Челябинска, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Град» установлен у челябинского подразделения российского НПО «Сплав» — предприятия, выпускающего РСЗО на базе одного из цехов Челябинского автоматно-механического завода.

Памятник открыт к 100-летию со дня рождения Александра Ганичева — советского конструктора, создателя реактивных систем залпового огня. При его непосредственном участии разработано более десяти РСЗО, в том числе «Град», «Прима», «Ураган», «Смерч».

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