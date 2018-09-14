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В начале ноября в Китае стартует 12-я авиационная выставка Airshow China

Техника

На выставке обещают представить ряд новейших моделей реактивных истребителей и вооружения

Чжухай, Китай, 14 сентября 2018, 03:46 — REGNUM  Китайское авиашоу, проводимое раз в два года, начнется 6 ноября в порту Чжухай провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 13 сентября агентство Синьхуа.

На 12-й Китайской международной авиакосмической выставке (Airshow China) будут представлены новейшие достижения развития технических средств военно-воздушных сил Поднебесной, сообщил пресс-секретарь ВВС Армии Китая Шэнь Цзинькэ во время очередной пресс-конференции.

В частности, на выставке обещают представить ряд новейших моделей реактивных истребителей и вооружения. Пилотажные группы также покажут представление в рамках шестидневного мероприятия.

Напомним, что международная выставка Airshow China проводится каждые два года в Чжухае с 1996 года под патронажем центрального правительства Поднебесной и является крупнейшей в Китае. На выставке заключаются торговые соглашения, контракты.

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Армия Китая
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