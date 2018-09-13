Четверг, 13 Сентября 2018 года
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В России созданы универсальные подводные беспилотники «Шельф»

Техника

Модульный принцип позволяет оборудовать беспилотник широким спектром поискового, инженерного и военного оборудования

Москва, 13 сентября 2018, 18:46 — REGNUM  Подводный универсальный автономный аппарат модульного типа разработан российской компанией «Шельф», сообщил 13 сентября журналистам гендиректор компании Андрей Долженков.

По информации агентства РИА Новости, подводный беспилотник «Шельф» разрабатывался в свете решения задач, актуальных для обеспечения безопасности военно-морской базы ВМФ России в Тартусе.

«Разработанные в РФ на основе импортозамещения подводные носители типа «Шельф» могут использоваться для проведения поисково-спасательных работ, обследования гидросооружений и подводных объектов, гидрологии и гидрографии, изучения морского дна и морской толщи, проведения разведки, решения специальных задач», — сказал Андрей Долженков.

Он уточнил, что на данный момент в базовый комплект входят варианты оборудования аппарата видеокамерой, гидроакустическими сканерами, манипуляторами и резаком. Вопрос установки подводного вооружения пока не прорабатывался, но никаких технических препятствий для этого нет.

По словам Андрея Долженкова, аппараты «Шельф» могут работать на глубине до 300 метров и решать поставленные задачи как индивидуально, так и группой из нескольких аппаратов.

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