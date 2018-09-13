Названы цены на новинки компании Apple

Вашингтон, , 07:35 — REGNUM 12 сентября в американском штате Калифорния технологическая корпорация Apple представила три новых модели iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr. Мероприятие прошло в Театре имени Стива Джобса на территории кампуса Apple Park в Купертино. Трансляция презентации велась на сайте компании.

Внешне iPhone Xs и Xs Max, дисплеи которых изготовлены по OLED-технологии, практически не отличаются от прошлогоднего iPhone X. Оба телефона, диагональ дисплея которых составляет 5,8 и 6,5 дюйма соответственно, поддерживают технологию распознавания лица владельца Face ID.

Гаджеты iPhone Xs и Xs Max, экраны которых поддерживают частоту обновления в 120 Гц, работают на передовом процессоре A12 Bionic.

Отметим, что цена на стартовую версию iPhone XS Max в РФ составит $1099 (96 900 рублей), а цена на iPhone XS — от $999 (87 990 рублей).

Еще одной новинкой компании стал смартфон из новой линейки — iPhone Хr. Гаджет, который имеет только одну основную камеру с разрешением 12 мегапикселей, оснащен процессором Apple A12 Bionic. Цена гаджета, оснащенного LCD-дисплеем с диагональю 6,1 дюйма, будет начинаться от 64 990 рублей.

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