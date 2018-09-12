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Китай начинает серийное производство своих военно-транспортных самолетов

Техника

В частях ВВС НОАК самолеты Y-20 придут на смену военно-транспортным Ил-76 российского производства

Пекин, 12 сентября 2018, 17:44 — REGNUM  В ВВС Китая начался процесс замены военно-транспортных Ил-76 российского производства на самолеты Y-20 собственной разработки, сообщает 12 сентября интернет-портал mil.news.sina.com.cn.

Решение о разработке собственного военно-транспортного самолета было принято в начале 2000-х годов, после того, как российские авиастроительные предприятия, с трудом пережившие «реформы» 90-х, не смогли построить самолеты Ил-76, заказанные Китаем.

Прототип транспортного Y-20 впервые поднялся в небо в 2013 году, в 2016 году ВВС НОАК получили несколько первых самолетов этого типа, а теперь принято решение об их массовом производстве.

По информации портала, самой большой проблемой китайских авиастроителей остаются авиационные двигатели, отечественное производство которых пока не удается наладить.

Сообщается, что военно-транспортный самолет Y-20 способен перевозить 66 тонн груза на расстояние до 4400 км. Длина самолета — 47 метров, размах крыльев китайского траспортника достигает 45 метров.

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