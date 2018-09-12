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Уральский комплекс диагностики ЛЭП представят арабской госкомпании в Дубае

Техника

На следующем этапе развития «Канатохода» его научат садиться на провод и грозозащитный трос

Екатеринбург, 12 сентября 2018, 15:42 — REGNUM  После испытаний роботизированного комплекса «Канатоход» для диагностики и локального ремонта линий электропередачи он отправится в Объединенные Арабские Эмираты, где будет показан государственной энергетической компании, обеспечивающей электро‑ и водоснабжение в Дубае — Dubai Electricity and Water Authority (DEWA), сообщает 12 сентября пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).

Руководитель «Лаборатории будущего» УрФУ Александр Лемех сообщил, что летные характеристики и другие параметры оборудования были проверены на полигоне учебного центра ОАО «МРСК Урала».

«В ближайших планах по развитию устройства — работа над автоматической стыковкой «Канатохода» с тросом линии электропередачи», — сказал Лемех.

По его словам, посадка комплекса на провод и грозозащитный трос — это генеральная репетиция перед новой презентацией в Дубае. Отмечается, что возможности комплекса также будут продемонстрированы на XV Уральском молодежном энергетическом форуме «Россия. Энергетика. Человек. Выбор пути», который пройдет в Дубае с 22 по 29 сентября этого года.

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