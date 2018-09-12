Во Франции к 2023 году планируют запустить автоматизированные поезда

Париж, , 14:18 — REGNUM Национальная компания французских железных дорог (SNCF) заявила в среду, 12 сентября, что планирует запустить полностью автоматизированные поезда к 2023 году, сообщает Europe1.

В настоящее время французская компания железных дорог сотрудничает с крупной французской машиностроительной компанией Alstom и канадской машиностроительной компанией Bombardier.

В январе 2018 года были созданы два концерна для разработки автоматизированного грузового поезда и автоматизированного пассажирского поезда.

«Мы будем постепенно развиваться, пока не достигнем самого высокого уровня автоматизации, без машиниста», — заявил Пьер Изард, заместитель главного исполнительного директора по железнодорожным технологиям в SNCF.

Первая разработка должна появиться уже к 2021 году. Ожидается, что полностью автоматизированные поезда начнут циркулировать к 2023 году.

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