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В России создан способный садиться на воду беспилотник

Техника

«Возможность БВС приземляться на водную поверхность дает выгодные преимущества»

Москва, 12 сентября 2018, 12:43 — REGNUM  Беспилотное воздушное судно (БВС) ZALA 421−10, способное садиться на воду, создала компания ZALA AERO (входит в концерн «Калашников»). Об этом сообщается на сайте «Калашников медиа».

Довольно легкий комплекс, продолжительность полета которого составляет более двух часов, создан на базе легендарной «восьмерки» ZALA 421−08M.

Отмечается, что новый беспилотник, который имеет улучшенные целевые нагрузки и водонепроницаемую конструкцию, устойчив к сильному ветру и плохим погодным условиям.

«Возможность БВС приземляться на водную поверхность дает выгодные преимущества при применении судна в болотистой местности и в районах, где водоемы занимают большую площадь», — говорится в сообщении.

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Авиастроение
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