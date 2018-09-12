Mercedes-Benz официально представил новый GLE

Берлин, , 12:03 — REGNUM Компания Mercedes-Benz представила новый внедорожник GLE. Кузов модели стал крупнее, салон получил новую архитектуру, а коэффициент сопротивления воздуха уменьшился до 0,29.

Количество посадочных мест в автомобиле можно увеличить с пяти до семи. Максимальный объем багажника — 2 055 л, колесная база — 2 995 мм. В салоне вместо приборной панели и дисплея мультимедийной системы установлены два 12,3-дюймовых монитора. Мультимедийная система MBUX «понимает» жесты и голос пользователя.

Из линейки силовых агрегатов рассекречен лишь мотор для GLE 450. Это шестицилиндровый турбомотор мощностью 367 л.с., работающий вместе с 48-вольтовым стартер-генератором. Все GLE оснащены 9-ступенчатым автоматом и полным приводом.

За 100 км пути внедорожник потребляет от 8,3 до 9,6 л топлива. Его динамические характеристики пока не названы.

Новые GLE запущены в производство в Тускалузе, США. Новинку представят на Парижском автосалоне в октябре, а в начале 2018 года ожидается поступление внедорожников в продажу в США, Европе и, вероятно, в России.

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