Во Владивостоке показали модель боевого Ка-52 корабельного базирования

Владивосток, , 11:23 — REGNUM Специалисты Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» представили во Владивостоке модель вертолёта Ка-52 корабельного базирования со складными лопастями и укороченным складным крылом, сообщает 12 сентября пресс-служба Союза машиностроителей России.

Мероприятие прошло в рамках международного военно-технического форума «Армия-2018» Восточного военного округа в Доме офицеров Тихоокеанского флота.

Отмечается, что представленная модель вертолета вызвала у гостей и участников форума большой интерес. Представители «Прогресса» — начальник бюро отдела главного конструктора Сергей Клименко и специалист отдела внешнеэкономической деятельности Дмитрий Антощенко — ответили на все интересующие вопросы, сообщили посетителям о лётно-технических характеристиках вертолёта и его боевых возможностях.

Ка-52К «Катран» — модификация вертолёта Ка-52 «Аллигатор», которая отличается наличием механизма складывания лопастей и несущих консолей, усилением стоек шасси и дополнительной антикоррозийной обработкой. Первый полёт совершил 7 марта 2015 года.

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