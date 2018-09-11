Lockheed Martin создает новую крылатую ракету JASSM-XR

Вашингтон, , 20:22 — REGNUM Министерство обороны США объявило, что компания Lockheed Martin получила контракт на создание крылатой ракеты нового поколения класса «воздух-поверхность» JASSM-XR. Сумма контракта составляет 51 миллион долларов. Работа над ракетой должна быть завершена в августе 2023 года.

Ранее Lockheed Martin сообщила, что крылатая ракета JASSM-XR будет иметь дальность более 1000 миль. Носителями данной версии будут только бомбардировщики и тяжелые ударные самолеты.

Боеголовка новой ракеты будет легче предыдущей версии, но более мощной. Она будет воздействовать на цель двумя факторами: глубоким проникновением и разрушением в результате подрыва. Компания заявила, что ракета будет способна пробить железобетон толщиной семь с половиной метров.

Lockheed Martin позиционирует ракеты семейства JASSM как высокоточное дальнобойное оружие, оснащенное боеголовкой с обычным взрывчатым веществом. Дальность полета крылатой ракеты позволяет экипажам наносить удары по объектам противника, не заходя в зону действия его ПВО.

Крылатые ракеты JASSM впервые были применены во время ракетных ударов по Сирии 14 апреля 2018 года. Два бомбардировщика B-1 Lancer выпустили 19 ракет JASSM по объектам на территории САР.

Следует отметить, что крылатые ракеты Tomahawk и JASSM, которые не сработали во время удара по сирийским войскам 14 апреля 2018 года, были доставлены в Россию для изучения.